『マンハッタンおもちゃ赤ちゃんステラ男の子ソフト初心者用赤ちゃん人形1歳以上、15インチ。【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 12時 29分に出品され04月18日 12時 29分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マンハッタンおもちゃ赤ちゃんステラ男の子ソフト初心者用赤ちゃん人形1歳以上、15インチ。
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 11.30 cm
横幅 : 22.50 cm
奥行 : 42.49 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8334円
82 入札履歴
終了
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