『WOODEN.CITY 木製ファームミル 美しいミル彫刻またはおもちゃの風車3Dモデル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 13時 52分に出品され04月05日 13時 52分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WOODEN.CITY 木製ファームミル 美しいミル彫刻またはおもちゃの風車3Dモデル
【商品説明】
・ディテール数:222
・パッケージサイズ:355×240×40mm。
・パッケージ重量:3.5ポンド。
・モデルサイズ:327×373×135mm。
・組み立て時間:7時間。
X075WZ4NR6
【サイズ】
高さ : 4.10 cm
横幅 : 23.90 cm
奥行 : 35.30 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8334円
134 入札履歴
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