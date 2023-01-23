『WOODEN.CITY 木製ファームミル 美しいミル彫刻またはおもちゃの風車3Dモデル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 13時 52分に出品され04月05日 13時 52分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

WOODEN.CITY 木製ファームミル 美しいミル彫刻またはおもちゃの風車3Dモデル



【商品説明】

・ディテール数:222

・パッケージサイズ:355×240×40mm。

・パッケージ重量:3.5ポンド。

・モデルサイズ:327×373×135mm。

・組み立て時間:7時間。

X075WZ4NR6

【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 23.90 cm

奥行 : 35.30 cm

重量 : 1.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。