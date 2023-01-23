『クーポン後8099 脱毛器IPL 無痛感 全身脱毛 99万回照射数 家庭用 光美容器 IPL脱毛器 5段階調節 男女兼用 日本語説明書付きP【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 06時 18分に出品され03月04日 06時 18分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在245件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クーポン後8099 脱毛器IPL 無痛感 全身脱毛 99万回照射数 家庭用 光美容器 IPL脱毛器 5段階調節 男女兼用 日本語説明書付きP



【商品説明】

・冷感 脱毛器

・無痛感 全身脱毛

・脱毛器



【サイズ】

高さ : 12.80 cm

横幅 : 19.80 cm

奥行 : 24.90 cm

重量 : 1.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。