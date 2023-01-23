『SANKO C72 イージーホーム37ハイ BK【年末の贈り物】』はヤフオクでから02月21日 16時 00分に出品され02月21日 16時 00分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SANKO C72 イージーホーム37ハイ BK
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :38×43×61cm
・本体重量:4.1kg
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 40.40 cm
奥行 : 60.60 cm
重量 : 5.04 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8334円
910 入札履歴
終了
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