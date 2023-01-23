『ソフタッチコンセプツ 引っ張り抑止胴輪 S 黒 犬用ハーネス【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 16時 22分に出品され03月21日 16時 22分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在678件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ソフタッチコンセプツ 引っ張り抑止胴輪 S 黒 犬用ハーネス
【商品説明】
・原産国 :アメリカ合衆国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :11×1.5×30cm
・本体重量 :90g
【サイズ】
高さ : 3.30 cm
横幅 : 10.67 cm
奥行 : 16.51 cm
重量 : 70.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8334円
678 入札履歴
終了
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