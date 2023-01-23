『アドメイト(ADD.MATE) ラパン Lapin ラパンリュックキャリー グレー うさぎ用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 07時 58分に出品され03月04日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アドメイト(ADD.MATE) ラパン Lapin ラパンリュックキャリー グレー うさぎ用



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :34×40×15cm

・本体重量:1.42kg



【サイズ】

高さ : 20.20 cm

横幅 : 41.00 cm

奥行 : 48.00 cm

重量 : 1.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。