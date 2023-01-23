『公益財団法人日本レクリエーション協会 マンカラ・パーティー 40×30×15cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 01時 56分に出品され03月09日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
公益財団法人日本レクリエーション協会 マンカラ・パーティー 40×30×15cm
【商品説明】
・対象性別 :男女共用
【サイズ】
高さ : 11.20 cm
横幅 : 14.40 cm
奥行 : 24.10 cm
重量 : 1.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8334円
770 入札履歴
終了
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