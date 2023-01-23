『デビュー・ド・フィオレ セーター 袖レースドルマンPO レディース ダスティブルー 038【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 20時 02分に出品され03月11日 20時 02分に終了予定です。即決価格は8,334円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デビュー・ド・フィオレ セーター 袖レースドルマンPO レディース ダスティブルー 038



【商品説明】

・SIZE:38 ゆき丈:43.5cm 着丈:50cm

・メイン素材: 本体 綿 40％ レーヨン 40％ ナイロン 20％ レース ポリエステル 100％

・素材構成: 本体 綿 40％ レーヨン 40％ ナイロン 20％ レース ポリエステル 100％



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

トップス タグ デビュー・ド・フィオレ

セーター

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038