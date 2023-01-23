『アーゼナル 1/48 ポリカルポフI-15bis戦闘機・スキー装着型 プラモデル【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 43分に出品され03月24日 08時 43分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アーゼナル 1/48 ポリカルポフI-15bis戦闘機・スキー装着型 プラモデル



【商品説明】

・組み立て、塗装が必要な製品。別途、工具、塗料等が必要。



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 15.80 cm

奥行 : 24.20 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。