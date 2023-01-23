『ザ・ローリング・ストーンズ／スティール・ホイールズ・ライヴ（コレクターズ・セット／限定盤） [Blu-ray]【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 09時 44分に出品され03月03日 09時 44分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在378件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:Blu-ray 音楽洋楽ロック 発売日:2020/09/25 販売元:ユニバーサル ミュージック 登録日:2020/08/03 ザ・ローリング・ストーンズ The Rolling Stones／ザ・ローリング・ストーンズ映像作品 特典:SHM-CD3枚／豪華ボックス仕様／特典ディスク2枚【DVD】 解説:アクセル・ローズ、イジー・ストラドリン、エリック・クラプトン＆ジョン・リー・フッカーらのスペシャル・ゲストをフィーチャーした、ザ・ローリング・ストーンズのアメリカでのライヴ映像を収録。