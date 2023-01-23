『オリヴィエ・アサイヤス監督『冷たい水』『イルマ・ヴェップ』『8月の終わり、9月の初め』Blu-ray セット [Blu-ray]【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 04時 03分に出品され03月22日 04時 03分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:Blu-ray 洋画ドラマ全般 発売日:2020/06/26 販売元:アイ・ヴィ・シー 登録日:2020/04/06 ヴィルジニー・ルドワイヤン オリヴィエ・アサイヤス オリヴィエアサイヤスカントクツメタイミズイルマヴェップハチガツノオワリクガツノハジメブルーレイセット オリヴィエアサイヤス 特典:ブックレット 解説:フランスの映画作家、オリヴィエ・アサイヤスが1990年代に手掛けた瑞々しく過激な3つの傑作「冷たい水」「イルマ・ヴェップ」「8月の終わり、9月の初め」の3作品収録。
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落札価格8333円
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