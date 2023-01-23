『うたの☆プリンスさまっ♪ SHINING STAR STAGE -SONG PARADE☆-［DVD］ [DVD]【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 16時 03分に出品され03月28日 16時 03分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD アニメその他 発売日:2023/11/08 販売元:フロンティアワークス 登録日:2023/04/12 STRISH ウタノプリンスサマッシャイニングスターステージソングパレード イットキオトヤヒジリカワマサトシノミヤナツキイチノセトキヤジングウジレンクルスショウアイジマセシルコトブキレイジクロサキランマルミカゼアイカミュ 特典:「うたのプリンスさまっ ALL STAR STAGE」最速先行抽選申込券（期限有）（初回生産分のみ特典）／CD（ウェルカムメッセージ、ご挨拶ボイス（全公演分）） 内容:天空のミラクルスター／Starlight Memory／STRISH＆QUARTET NIGHT／Triangle Beat／アンドロメダでクチヅケを／A.I／コズミックRUNNER／Dream more than Love／WILD SOUL／RED HOT×LOVE MINDS／BLUE×PRISM HEART／NorthWind and SunShine／情熱のデジャヴキス／純潔なる愛-Aspiration-／ガムシャラRomanTic／星屑Shall we dance?／虹色OVER DRIVE!／キスはウインクで／FORCE LIVE／DANCING OVER NIGHT／ShiningRomance／WONDERRONDO／WHITE GRAVITY、BLACK DEJAVU ユニットトーク／BLACK DEJAVU／WHITE GRAVITY／S