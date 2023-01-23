『スポーツ用品 ササキ(SASAKI) 新体操 ラバークラブ 国際体操連盟認定品 ライトブルー M34HF【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 17時 24分に出品され03月17日 17時 24分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新体操用品その他

【商品名】

ササキ(SASAKI) 新体操 ラバークラブ 国際体操連盟認定品 ライトブルー M34HF



【商品説明】

・サイズ:長さ44cm、重さ150g以上

・備考:国際体操連盟認定

・素材:ウレタン(表面特殊塗装加工)



【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 330.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。