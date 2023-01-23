『スポーツ用品 ササキ(SASAKI) 新体操 ラバークラブ 国際体操連盟認定品 ライトブルー M34HF【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 17時 24分に出品され03月17日 17時 24分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在186件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新体操用品その他
【商品名】
ササキ(SASAKI) 新体操 ラバークラブ 国際体操連盟認定品 ライトブルー M34HF
【商品説明】
・サイズ:長さ44cm、重さ150g以上
・備考:国際体操連盟認定
・素材:ウレタン(表面特殊塗装加工)
【サイズ】
高さ : 6.80 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 46.00 cm
重量 : 330.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 8292
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ササキ(SASAKI) ジュニア 体操 3 ツ穴プロテクター JMサイズ PJ-28
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ササキ(SASAKI) ジュニア 体操 2 ツ穴プロテクター JLサイズ PJ-27
¥ 8269
ササキ(SASAKI) ジュニア 体操 2 ツ穴プロテクター JLサイズ PJ-27
¥ 8269
ササキ(SASAKI) ジュニア 体操 2 ツ穴プロテクター JLサイズ PJ-27
¥ 8269
落札価格8333円
186 入札履歴
終了
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