『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー スリム 多頭 据え置き 猫タワー 爪研ぎ 爪とぎポール 猫ハウス ハンモック サイザル麻 ポン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 17時 43分に出品され03月12日 17時 43分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー スリム 多頭 据え置き 猫タワー 爪研ぎ 爪とぎポール 猫ハウス ハンモック サイザル麻 ポン



【商品説明】

・【サイズ】48*44*150cm、13kg

・【ハンモック】きっとお昼寝のいい場所になります！

・【吊りおもちゃ付き】スペア分のポンポンも付属しております！

・【爪とぎポール】天然サイザル麻紐の爪とぎポール、耐久性抜群です！

・【設置自由 省スペース】スペースを取らないので、ワンルームの方でも安心できます！据置タイプは部屋の角、ソファーの横など、どこでも自由に設置可能！圧迫感もなく、いつでも猫ちゃんと遊べます。



【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 46.00 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 13.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。