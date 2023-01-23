『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー スリム 多頭 据え置き 猫タワー 爪研ぎ 爪とぎポール 猫ハウス ハンモック サイザル麻 ポン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 17時 43分に出品され03月12日 17時 43分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー スリム 多頭 据え置き 猫タワー 爪研ぎ 爪とぎポール 猫ハウス ハンモック サイザル麻 ポン
【商品説明】
・【サイズ】48*44*150cm、13kg
・【ハンモック】きっとお昼寝のいい場所になります！
・【吊りおもちゃ付き】スペア分のポンポンも付属しております！
・【爪とぎポール】天然サイザル麻紐の爪とぎポール、耐久性抜群です！
・【設置自由 省スペース】スペースを取らないので、ワンルームの方でも安心できます！据置タイプは部屋の角、ソファーの横など、どこでも自由に設置可能！圧迫感もなく、いつでも猫ちゃんと遊べます。
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 46.00 cm
奥行 : 51.00 cm
重量 : 13.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Mwpo 富士山ようなハウス キャットタワー 猫タワー 大型猫 麻紐 172cm 巨大サイズ 2つハンモック 匂いなし 多頭飼い 転倒防止
¥ 8331
キャットステップ白（単）アニマコレ(animacolle)キャットロードプラス ?美しく機能的なデザインと厳しい品質基準をクリアした安心設計
¥ 8331
キャットタワー 木製 天然木 据え置き 宇宙船付き 猫タワー階段 機能満載 爪とぎ 多頭飼い 安定感抜群 頑丈 猫ハウ
¥ 8331
2000円OFFクーポン】キャットタワー 据え置き 爪研ぎ 木製 お手入れ簡単 スクエアトップ 麻紐 猫タワー ベット 高さ135cm ポール キャットツリー 省スペース
¥ 8330
Panther Armor Cat Scratch マット for Couch Corner Protection [Right Arm in Beige] - Natural Sisal Furniture Protector from Cat Scratch - Furniture Pro
¥ 8330
Tfwadmx サイザル猫スクラッチパッド ロックエッジ 30 x 40cm
¥ 8330
BIG NOSE Luxe 木製 Pet Lounge Bloster Bed for Cats and Small Dogs - Snow White
¥ 8330
マウントされた猫棚壁 DIY 猫の高速道路と猫の壁 13.7 × 9.8インチ キャットブリッジとキャットクライミングステップ ほとんどの子猫、中型、大型の猫に対応
¥ 8330
6 Pieces Cat Scratch Pad Cat 11.8 x 16 Inch Scratcher with Adhesive Hook Loop Tape Cat Sisal Mat Cat 爪とぎ Pad Cat Wall Scratcher Cat Furniture P
¥ 8330
GB Inc 猫用爪とぎ Post with Cat Toy. No Nails Required and Portable. for Wall， Window， Floor and Any Other Suction Cup Surface.
¥ 8330
据え置きキャットタワー 爪とぎ 転倒防止ベルト付き (ダークグレー)
¥ 8330
据え置きキャットタワー 爪とぎ 転倒防止ベルト付き (ベージュ)
¥ 8330
RAKU極太木登りタワー 宇宙船ハンモック付き 12cm極太支柱 シングル キャットタワー 突っ張り 猫タワー 省スペース 高さ183?20
¥ 8330
【2600円OFFクーポン】キャットタワー 爪研ぎ ねこベット 木製 スクエアトップ 据え置き 麻紐 猫タワー お手入れ簡単 ポール キャットツリー 省スペース
¥ 8330
キャットタワー 木製 据え置き 猫タワー キャットハウス 多頭飼い 爪とぎ おしゃれ 大型猫 透明宇宙船 安定性抜群 猫ハウス ネコ 猫用 運動不足 cat-t180
¥ 8330
キャットタワー 麻紐 超可愛い スリム 省スペース おしゃれ 爪研ぎ 猫タワー キャットハウス 猫ベッド 隠れ家 階段 ボンボンおもちゃ ペット用品
¥ 8330
キャットタワー 猫タワー 猫 爪研ぎ ミニタイプ 爪とぎポール 爪磨き 猫の遊び場 やすい 頑丈 安全 猫ハウス付き 見おろし展望台 麻紐
¥ 8329
キャットタワー ネコつかみ柱 サイザル麻 猫タワー 猫 爪研ぎ ミニタイプ 爪磨き 猫の遊び場 やすい 頑丈 安全 展望台 据え置き 麻紐
¥ 8329
落札価格8333円
747 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！