『フェス リュック Garnet レザーリュック レディース 48806 ブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから03月09日 20時 41分に出品され03月09日 20時 41分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フェス リュック Garnet レザーリュック レディース 48806 ブラウン
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 40.40 cm
奥行 : 46.60 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
フェス リュック Garnet レザーリュック レディース 48806 ブラウン
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 40.40 cm
奥行 : 46.60 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8333円
960 入札履歴
終了
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