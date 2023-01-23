『VoightLander レンズフード NOKTON 35mm F1.2 Aspherical VM II 用 ブラック LH-8【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 10時 54分に出品され03月30日 10時 54分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

VoightLander レンズフード NOKTON 35mm F1.2 Aspherical VM II 用 ブラック LH-8



【商品説明】

・4530076622159



【サイズ】

高さ : 6.10 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 10.20 cm

重量 : 70.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。