『J BOARD EX グレー RT-169【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 23時 29分に出品され04月19日 23時 29分に終了予定です。即決価格は8,333円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
J BOARD EX グレー RT-169
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 78.50 cm
重量 : 3.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8333円
685 入札履歴
終了
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