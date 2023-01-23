『JADA TOYS ミニカー 1/24サイズ 1953 Chevy Pickup - Red【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 07時 52分に出品され03月20日 07時 52分に終了予定です。即決価格は8,332円に設定されています。現在950件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JADA TOYS ミニカー 1/24サイズ 1953 Chevy Pickup - Red



【商品説明】

・パッケージ寸法:長さ12.0 x 高さ25.2 x 幅12.1 (センチメートル)。

・商品パッケージ重量:2ポンド。

・外箱付き。 本物のゴム製タイヤ。 フード、ドア、テールゲートを開けます。 プラスチックパーツ付きのダイキャスト製。 ディテールにこだわった内装、外装、エンジンルーム。 概寸: 長さ8インチ、幅3インチ、高さ2.75インチ。



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 12.10 cm

奥行 : 25.20 cm

重量 : 650.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ JADA

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ミニカー

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