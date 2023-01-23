『Naturehike キッズテント テントハウス テント インディアンテント 睡眠テント お誕生日 出産祝い プレゼント 専用の秘密場所 (【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 06時 56分に出品され03月25日 06時 56分に終了予定です。即決価格は8,332円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Naturehike キッズテント テントハウス テント インディアンテント 睡眠テント お誕生日 出産祝い プレゼント 専用の秘密場所 (
【商品説明】
・【丈夫な素材 & お手入れが簡単】若者用プレイテントは1つの特別な68?210Tポリエステルチェック生地から作られております。丈夫で長持ちします。
・【仕様】展開サイズ：長さ130?×幅120?×90?、収納サイズ：長さ48?×12?×10?、重量：約1.5?、材質：68?210Tポリエステルチェック生地、部品：テント本体1個、ペグ4個、テントポール2個、収納袋1個、テント本体1個、梱包バンド1個。身長120?以内の子供にお薦めです。
・【子供の夢の住所】自分だけのお城みたい、彼ら自身の私的な空間を与えます。自由的に遊びたり、本を読んたり、休憩したり、若
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【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8332円
441 入札履歴
終了
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