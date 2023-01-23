『Vixen 天体望遠鏡用アクセサリー 望遠鏡用アタッチメント ポラリエ-ミニポルタアダプター 35512-9【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 04時 03分に出品され03月09日 04時 03分に終了予定です。即決価格は8,332円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Vixen 天体望遠鏡用アクセサリー 望遠鏡用アタッチメント ポラリエ-ミニポルタアダプター 35512-9



【商品説明】

・サイズ : 172×78×118mm (突起部を除く)

・メーカー型番 : 35512-9

・取付可能架台 : ミニポルタ経緯台(標準)、ポルタII経緯台(ポルタ経緯台)、スカイポッド経緯台

・固定ネジ : 1/4インチ、ローレット径50mm

・搭載可能重量 : 星空雲台ポラリエに準拠(約2kg以下)



【サイズ】

高さ : 7.30 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 18.30 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。