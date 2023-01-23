『ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME カーボン ブラック 45ｃｍ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 15時 14分に出品され03月05日 15時 14分に終了予定です。即決価格は8,332円に設定されています。現在178件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファイテン(phiten) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME カーボン ブラック 45ｃｍ



【商品説明】

・Color: Black.

・Gender: Men and women.

・Materials Body: Stainless steel， nylon， carbon， Clasp: Stainless steel， carbon， silicone， polyacetal.

・Size: 17.7 inches (45 cm).

・Technology: Metax.





【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 12.50 cm

奥行 : 15.40 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。