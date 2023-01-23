『ペットの被毛を健やかに保つ マジックミスト 詰め替え用 １リットル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 16時 23分に出品され03月19日 16時 23分に終了予定です。即決価格は8,332円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ペットの被毛を健やかに保つ マジックミスト 詰め替え用 １リットル



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.40 cm

横幅 : 16.20 cm

奥行 : 28.30 cm

重量 : 1.04 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ペット用品、生き物

その他ペット用品、生き物 タグ ペットの被毛を健やかに保つ

マジックミスト

詰め替え用

１リットル