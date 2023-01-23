ドラゴンボール超 DVD BOX2【2024年最新】

商品情報

鳥山明オリジナル原案!ファン待望の「ドラゴンボール」テレビアニメ新シリーズがついに登場! 誰もがワクワクする新しい伝説が今、幕を開ける!! 鳥山明オリジナル原案!新たなる伝説「ドラゴンボール超(スーパー)」!! ストーリーもスーパー! オープニング、エンディング曲もスーパー! 声優陣もスーパー! テレビアニメもスーパー好調!初回視聴率【7.9%】! 玩具、ゲームもスーパー! 【ストーリー】物語の舞台は、悟空が史上最強の敵・魔人ブウとの壮絶な戦いを制し、平和を取り戻した地球のその後。 長い眠りから目覚めた破壊の神ビルスとの出会い、かつて「宇宙の帝王」と恐れられたフリーザの復活など、悟空たちに次々と 迫る脅威に加え、地球の周辺では星が消える不思議な現象が起こっていた。地球に何が起こっているのか…。 (第13話~第24話収録) 【キャスト】 孫悟空&孫悟飯&孫悟天:野沢雅子ベジータ:堀川りょうブルマ:鶴ひろみトランクス:草尾毅ピッコロ:古川登志夫 亀仙人:佐藤正治クリリン:田中真弓チチ:渡辺菜生子ビーデル:皆口裕子ミスター・サタン:石塚運昇 魔人ブウ: