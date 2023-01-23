『ドラゴンボール超 DVD BOX2【2024年最新】 』はヤフオクでから04月01日 12時 18分に出品され04月01日 12時 18分に終了予定です。即決価格は8,332円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
鳥山明オリジナル原案!ファン待望の「ドラゴンボール」テレビアニメ新シリーズがついに登場! 誰もがワクワクする新しい伝説が今、幕を開ける!! 鳥山明オリジナル原案!新たなる伝説「ドラゴンボール超(スーパー)」!! ストーリーもスーパー! オープニング、エンディング曲もスーパー! 声優陣もスーパー! テレビアニメもスーパー好調!初回視聴率【7.9%】! 玩具、ゲームもスーパー! 【ストーリー】物語の舞台は、悟空が史上最強の敵・魔人ブウとの壮絶な戦いを制し、平和を取り戻した地球のその後。 長い眠りから目覚めた破壊の神ビルスとの出会い、かつて「宇宙の帝王」と恐れられたフリーザの復活など、悟空たちに次々と 迫る脅威に加え、地球の周辺では星が消える不思議な現象が起こっていた。地球に何が起こっているのか…。 (第13話~第24話収録) 【キャスト】 孫悟空&孫悟飯&孫悟天:野沢雅子ベジータ:堀川りょうブルマ:鶴ひろみトランクス:草尾毅ピッコロ:古川登志夫 亀仙人:佐藤正治クリリン:田中真弓チチ:渡辺菜生子ビーデル:皆口裕子ミスター・サタン:石塚運昇 魔人ブウ:
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KINGDOM: SEASON TWO (6PC) (アニメ) (輸入盤DVD)
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CANNON BUSTERS: COMPLETE SEASON (4PC) (W/DVD)(2021/5/18発売)(輸入盤Blu-ray)
¥ 8330
落札価格8332円
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終了
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