『TOTOSHASHA ペットフード ストッカー 真空 自動排気 13L 犬餌 猫餌 保存容器 ワンタッチで制御 ドライフードストッカー 大容【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 44分に出品され03月30日 06時 44分に終了予定です。即決価格は8,332円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOTOSHASHA ペットフード ストッカー 真空 自動排気 13L 犬餌 猫餌 保存容器 ワンタッチで制御 ドライフードストッカー 大容
【商品説明】
・【シンプルで実用的な設計】ベージュ色のシンプルな革持ち手は、取り付け簡単で、15kgまで耐重。内側式充電口は安全で耐スクラッチ。底部滑り止め、安定、フローリングに傷つけません。高機能とスタイリッシュの両立感で好評です。（商品のアップグレードにより、蓋の下段開閉部分の色は白となります。グレーは在庫が無くなり次第、終了となります。）
・【ワンタッチ操作】蓋を開ける時は、ボタンを3秒長押すと空気が入り、約7秒後に開けられます。（
【サイズ】
高さ : 29.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 41.00 cm
重量 : 3.20 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【食品等の賞味期限について】
※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。
NYANTA CLUB マルカン 猫 小中型犬用 自動給餌機 ペット用オートフィーダー 3Days CT-526
¥ 8330
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落札価格8332円
547 入札履歴
終了
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