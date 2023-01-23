TOTOSHASHA ペットフード ストッカー 真空 自動排気 13L 犬餌 猫餌 保存容器 ワンタッチで制御 ドライフードストッカー 大容【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

TOTOSHASHA ペットフード ストッカー 真空 自動排気 13L 犬餌 猫餌 保存容器 ワンタッチで制御 ドライフードストッカー 大容



【商品説明】

・【シンプルで実用的な設計】ベージュ色のシンプルな革持ち手は、取り付け簡単で、15kgまで耐重。内側式充電口は安全で耐スクラッチ。底部滑り止め、安定、フローリングに傷つけません。高機能とスタイリッシュの両立感で好評です。（商品のアップグレードにより、蓋の下段開閉部分の色は白となります。グレーは在庫が無くなり次第、終了となります。）

・【ワンタッチ操作】蓋を開ける時は、ボタンを3秒長押すと空気が入り、約7秒後に開けられます。（



【サイズ】

高さ : 29.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 3.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



【食品等の賞味期限について】

※当店の食品/飲料/ペットフード画像は、サンプルの為、実際には賞味期限内の商品を発送しておりますのでご安心ください。