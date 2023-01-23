『GE-09 超合金ガメラ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月06日 12時 16分に出品され05月06日 12時 16分に終了予定です。即決価格は8,332円に設定されています。現在651件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GE-09 超合金ガメラ



【商品説明】

・(C)角川映画 (C)角川映画 徳間書店 日本テレビ 博報堂 日販 (C)2006 「小さき勇者たち~ガメラ~」製作委員会

・対象年齢:15歳から

・本体サイズ:全高約150mm



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 25.80 cm

奥行 : 26.80 cm

重量 : 1.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。