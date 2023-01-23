『アポロ ポール碍子100個 AP-PG103A【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 09分に出品され03月17日 05時 09分に終了予定です。即決価格は8,332円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アポロ ポール碍子100個 AP-PG103A



【商品説明】

・Country of Origin: Japan

・Material (s): resin

・Quantity: 100?pieces



【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 3.62 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。