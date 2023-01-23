デュアルファイバスコープカメラ 工業内視鏡カメラ デュアルレンズ 直径7mm 1080P 内視鏡カメラ スネークカメラ 5mケーブル IPSスクリーン【お歳暮】

商品情報

※メーカー都合によりパッケージ等の外装面で異なる場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ

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【商品概要】

高画質デュアルレンズ：7mmレンズ付きファイバースコープカメラは、他のデュアルレンズ製品より細く、適用範囲が広くなります。サイドカメラに切り替えると、視野の死角が消えます。撮影録画機能を使い、最大1080Pの写真を楽しめよう。

操作簡単、持ち込み便利：電源を入れるだけですぐに使用できます。面倒なアプリや信号の不安定に心配する必要は一切ありません。撮った写真やビデオは、内蔵の32Gカードに保存されます。なお、内視鏡カメラ本体も軽いですので、持込便利です。

硬質防水ケーブル：レンズ直径7mm、長さ5mのカメラケーブルは、IP67防水レベルですので、水の中でも手軽に利用できます。レンズの



【当店からの連絡】

希望数量がある場合は、お問い合わせいただき対応いたします。