『デュアルファイバスコープカメラ 工業内視鏡カメラ デュアルレンズ 直径7mm 1080P 内視鏡カメラ スネークカメラ 5mケーブル IPSスクリーン【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 23時 54分に出品され03月24日 23時 54分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※メーカー都合によりパッケージ等の外装面で異なる場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ
(免責) 画像は見本(イメージ)です。画像内に写った期限は撮影時のものであり、お届けする商品は期限内となります。詳細な期限については直接お問合せ下さいませ。
また、商品情報、商品説明をご確認のうえご利用下さいませ
【商品概要】
高画質デュアルレンズ：7mmレンズ付きファイバースコープカメラは、他のデュアルレンズ製品より細く、適用範囲が広くなります。サイドカメラに切り替えると、視野の死角が消えます。撮影録画機能を使い、最大1080Pの写真を楽しめよう。
操作簡単、持ち込み便利：電源を入れるだけですぐに使用できます。面倒なアプリや信号の不安定に心配する必要は一切ありません。撮った写真やビデオは、内蔵の32Gカードに保存されます。なお、内視鏡カメラ本体も軽いですので、持込便利です。
硬質防水ケーブル：レンズ直径7mm、長さ5mのカメラケーブルは、IP67防水レベルですので、水の中でも手軽に利用できます。レンズの
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希望数量がある場合は、お問い合わせいただき対応いたします。
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落札価格8331円
968 入札履歴
終了
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