『ガーデンガーデン 天然木製 花壇フェンス ボーダーフェンス スティック レギュラーサイズ 4枚セット ブルーグレイ 幅80cm×高さ49cm【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 02時 47分に出品され03月29日 02時 47分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他ガーデニング、園芸用品
【商品名】
ガーデンガーデン 天然木製 花壇フェンス ボーダーフェンス スティック レギュラーサイズ 4枚セット ブルーグレイ 幅80cm×高さ49cm JSBF-8049-4P-BLG
【商品説明】
・サイズ: 幅80cm×高さ49cm×奥行約25mm (挿し込み部分を除くフェンス部の高さ) 34cm
・形状:
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 83.00 cm
重量 : 5.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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落札価格8331円
347 入札履歴
終了
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