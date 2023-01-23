『ファッド (FAD) パッカブル・ベッド スカイブルー ブルー ペット用 S サイズ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 18時 15分に出品され04月15日 18時 15分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファッド (FAD) パッカブル・ベッド スカイブルー ブルー ペット用 S サイズ
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :38×3×67cm
・本体重量:340g
【サイズ】
高さ : 15.50 cm
横幅 : 23.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 470.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8331円
747 入札履歴
終了
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