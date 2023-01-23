『ティムコ(TIEMCO) ライン SA スープラ JストリームDTT DWF2F ウィロー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 08時 43分に出品され03月28日 08時 43分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ティムコ(TIEMCO) ライン SA スープラ JストリームDTT DWF2F ウィロー
【商品説明】
・それでいて繊細なプレゼンテーションがスムーズに行えるのも特徴です。
・ティムコ特注渓流用ラインに、ライン製造技術ドライティップテクノロジー(DTT)を搭載します。
・日本の中流域のフラットウォーターから山岳渓流、源流までストレスなく使える日本の渓流ラインの定番アイテムです。
・日本の渓流での実釣域である近距離から中距離で扱いやすくなるように、通常のラインより若干フロント側が重く設計されています。
・用途:イワナ、ヤマメ、ニジマス、トラウト、サクラマス、アメマス
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 14.40 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
フライライン ティムコ(TIEMCO) サイエンティフィック・アングラーズ フローティング シューティングライン ST+ 100FT
¥ 8327
3個セット (200g) 鯛ラバ タイラバ タングステン ヘッド 保護チューブ設置 タイラバヘッド オモリ
¥ 8326
MEIHO バケットマウスBM-5000 ブラック ロッドスタンド2本付き 3点セット 明邦化学工業 釣り (ロッドスタンドカラー：クリアレ
¥ 8324
Rapala(ラパラ) PEライン ラピノヴァX マルチゲーム 200m 0.6号 13.9lb 4本編み ライムグリーン RLX200M0
¥ 8324
ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 リバティクラブサーフT・K 20-390・K 釣り竿
¥ 8324
ダイワ(DAIWA) PEライン UVFソルティガセンサーX12EX+Si 3号 300m 5カラー(カラーマーキング付)
¥ 8323
Rapala(ラパラ) PEライン ラピノヴァX マルチゲーム 200m 1.5号 29.8lb 4本編み ライムグリーン RLX200M1
¥ 8323
Crucian(クルージャン) ウキ クルージャンウキケース CUC165 10列 65cm
¥ 8316
Berkley Fusion19 スナップフィッシングジグヘッド
¥ 8315
がまかつ(Gamakatsu) ランガンバックパック30L LE304 カモブラック
¥ 8313
エックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 5号 オーキッドホワイト 90lb
¥ 8312
クルージャンウキケース LINE SYSTEM(ラインシステム) 10列 CUC150 50cm
¥ 8310
VARIVAS(バリバス) ライン キャスティングMAXパワーX8 400m 6号
¥ 8309
ハピソン(Hapyson) 高輝度遠投ウキ 12号 YF-8204
¥ 8308
ティムコ(TIEMCO) フライライン サイエンティフィック・アングラーズ フリークエンシィ ソルトウォーター WF 90FT 27.4m
¥ 8307
SWIVEL S CONNECTING ELEMENT
¥ 8307
OWNER(オーナー) シングルフック OH カッパ STYLE-3 半スレ 3号 / ハリス:0.2 40120
¥ 8301
昌栄 テグス替網 手すき網 6mm目 NO.609 60cm
¥ 8299
落札価格8331円
252 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！