『ティムコ(TIEMCO) ライン SA スープラ JストリームDTT DWF2F ウィロー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 08時 43分に出品され03月28日 08時 43分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ティムコ(TIEMCO) ライン SA スープラ JストリームDTT DWF2F ウィロー



【商品説明】

・それでいて繊細なプレゼンテーションがスムーズに行えるのも特徴です。

・ティムコ特注渓流用ラインに、ライン製造技術ドライティップテクノロジー(DTT)を搭載します。

・日本の中流域のフラットウォーターから山岳渓流、源流までストレスなく使える日本の渓流ラインの定番アイテムです。

・日本の渓流での実釣域である近距離から中距離で扱いやすくなるように、通常のラインより若干フロント側が重く設計されています。

・用途:イワナ、ヤマメ、ニジマス、トラウト、サクラマス、アメマス



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 14.40 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。