『エー・エル・アイ BAG CORDURA メンズ ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 02時 11分に出品され05月08日 02時 11分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エー・エル・アイ BAG CORDURA メンズ ネイビー
【商品説明】
・ストラップの種類: 調節可能
・タテ40cmxヨコ28.5cmxマチ11cm
・ポケットの数:14(外側7/内側7)
・留め具の種類: ジッパー
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ナイロン
・重量:760g
【サイズ】
高さ : 11.60 cm
横幅 : 34.80 cm
奥行 : 42.80 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8331円
491 入札履歴
終了
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