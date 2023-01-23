『エー・エル・アイ BAG CORDURA メンズ ネイビー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 02時 11分に出品され05月08日 02時 11分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エー・エル・アイ BAG CORDURA メンズ ネイビー



【商品説明】

・ストラップの種類: 調節可能

・タテ40cmxヨコ28.5cmxマチ11cm

・ポケットの数:14(外側7/内側7)

・留め具の種類: ジッパー

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ナイロン

・重量:760g



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 34.80 cm

奥行 : 42.80 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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