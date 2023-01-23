『ガッチャ 撥水 カラー デニム バックパック 232G8510 グレー F【お歳暮】』はヤフオクでから03月07日 18時 50分に出品され03月07日 18時 50分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ガッチャ 撥水 カラー デニム バックパック 232G8510 グレー F



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 40.60 cm

奥行 : 47.10 cm

重量 : 490.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ガッチャ

撥水

カラー

デニム

バックパック

232G8510

グレー

F