『アークライト クランク 完全日本語版 (2-4人用 30-60分 13才以上向け) ボードゲーム【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 22時 31分に出品され04月13日 22時 31分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト クランク 完全日本語版 (2-4人用 30-60分 13才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・プレイ人数: 2~4人

・プレイ時間: 30~60分

・メーカー希望小売価格: 5800円(税別)

・対象年齢 :13才以上

・本体サイズ: 305×305×85mm



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 30.60 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 1.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ アークライト

クランク

完全日本語版

(2-4人用

30-60分

13才以上向け)

ボードゲーム