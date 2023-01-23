『hogan wings 1/200 A350-900 チャイナエアライン ランディングギアスタンド付属 プラスチック製、スナップフィット【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 00時 37分に出品され03月14日 00時 37分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
航空機
【商品名】
hogan wings 1/200 A350-900 チャイナエアライン ランディングギアスタンド付属 プラスチック製、スナップフィット
【商品説明】
・ギア、スタンド付属
・スナップフィット
・プラスチック製
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 42.20 cm
重量 : 400.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8331円
299 入札履歴
終了
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