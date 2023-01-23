『hogan wings 1/200 A350-900 チャイナエアライン ランディングギアスタンド付属 プラスチック製、スナップフィット【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 00時 37分に出品され03月14日 00時 37分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 航空機

【商品名】

hogan wings 1/200 A350-900 チャイナエアライン ランディングギアスタンド付属 プラスチック製、スナップフィット



【商品説明】

・ギア、スタンド付属

・スナップフィット

・プラスチック製



【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 11.20 cm

奥行 : 42.20 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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