『Carter s Baby Boys 4?pcコットン321?g252 カラー: ブルー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 21時 30分に出品され03月10日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Carter s Baby Boys 4?pcコットン321?g252 カラー: ブルー



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.99 cm

横幅 : 13.79 cm

奥行 : 19.81 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。