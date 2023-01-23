『アポロ 電気柵用 ポールガイシ がいし 直径42mmφ×幅47mm（100個入り） 電柵資材 AP-PG103A【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 21時 30分に出品され03月16日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アポロ 電気柵用 ポールガイシ がいし 直径42mmφ×幅47mm（100個入り） 電柵資材 AP-PG103A



【商品説明】

・入数:100個

・素材:樹脂

・製造国:日本



【サイズ】

高さ : 13.50 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 55.00 cm

重量 : 3.62 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。