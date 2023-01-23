『リラ 水性グラファイトクレヨン ドラム入 L5633240【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 21時 45分に出品され05月02日 21時 45分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

リラ 水性グラファイトクレヨン ドラム入 L5633240



【商品説明】

・ボディ:グラファイト

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・芯径:12mm



【サイズ】

高さ : 8.64 cm

横幅 : 9.40 cm

奥行 : 14.99 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。