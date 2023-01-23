『リラ 水性グラファイトクレヨン ドラム入 L5633240【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 21時 45分に出品され05月02日 21時 45分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リラ 水性グラファイトクレヨン ドラム入 L5633240
【商品説明】
・ボディ:グラファイト
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・芯径:12mm
【サイズ】
高さ : 8.64 cm
横幅 : 9.40 cm
奥行 : 14.99 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8331円
739 入札履歴
終了
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