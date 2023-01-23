『1:64Cat988Hホイールローダー-ダイキャストマスター-85697 並行輸入 並行輸入【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 03時 40分に出品され03月06日 03時 40分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ 85697
・推奨年齢：8歳以上
・寸法：7.75 x 2.25 x 2.63
・パッケージング：柔軟な棚の配置と製品の視認性のためのコンパクトなウィンドウボックスデザイン。高いプレゼンテーション価値のためのパッケージの鮮やかな光沢デコ。ボックス内のモデルを保護するために取り付けポイントを固定します。箱の裏にある機械の写真と仕様。
・・DIECAST METAL AND PLASTIC・クリアウィンドウとインテリアキャブの詳細・フリーローリングセグメントPVCトラック・本物のタイヤトレッドデザイン・機能するブームアームとバケット・可動式ジャイアントリッパー・アーティキュレートステアリングアームとクーピエ
・ソリド 1/18 アルピーヌ A310 GT ホワイト
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落札価格8331円
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