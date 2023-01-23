『Kate 1.5x1.2m 白 木目 ラバーマット 写真用 ゴム製 白 マット 床 写真撮影用 撮影道具 無反射 滑り止め ラバーマット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 02時 57分に出品され04月26日 02時 57分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Kate 1.5x1.2m 白 木目 ラバーマット 写真用 ゴム製 白 マット 床 写真撮影用 撮影道具 無反射 滑り止め ラバーマット
【商品説明】
・?高精細デジタルで印刷し、臨場感あふれる
・?サイズ：幅さ1.5m×高さ1.2m、画像をカスタマイズすることができます
・?梱包：折り目がつかないようにロール巻きでの配送
・?素材：極細繊維表面ゴム、滑り止め、しわなし
・?適用：写真用、撮影布と合わせて、より良い写真ができます
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 126.00 cm
重量 : 3.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8331円
810 入札履歴
終了
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