『キルティングトートバッグ モカ 93R003【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 52分に出品され03月29日 16時 52分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キルティングトートバッグ モカ 93R003
【商品説明】
・サイズ:W40×D25(ポケットマチ含む)×H32cm、推奨体重:5kg、持ち手:70cm
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 35.10 cm
奥行 : 44.90 cm
重量 : 770.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8331円
142 入札履歴
終了
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