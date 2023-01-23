『AIネット ダイヤル式スピードコントローラー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 10分に出品され03月23日 11時 10分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AIネット ダイヤル式スピードコントローラー
【商品説明】
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :14×8×3cm
・本体重量:0.061kg
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 8.00 cm
奥行 : 13.80 cm
重量 : 60.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8331円
168 入札履歴
終了
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