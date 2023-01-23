『OHSサプライ 日本正規品・公式品 NEWモデル モルック 日本限定仕様【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 05時 49分に出品され04月28日 05時 49分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在466件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

OHSサプライ 日本正規品・公式品 NEWモデル モルック 日本限定仕様



【商品説明】

・原産国 フィンランド

・大きさ 高さ19cm 幅32cm 奥行き22cm

・材質 フィンランド白樺

・重さ ４ｋｇ



【サイズ】

高さ : 20.70 cm

横幅 : 23.10 cm

奥行 : 33.20 cm

重量 : 4.40 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ OHSサプライ

日本正規品・公式品

NEWモデル

モルック

日本限定仕様