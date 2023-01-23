『スーパーロボット超合金 創聖のアクエリオン ゴールドソーラーアクエリオン（魂ウェブ限定）【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月22日 16時 07分に出品され03月22日 16時 07分に終了予定です。即決価格は8,331円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スーパーロボット超合金 創聖のアクエリオン ゴールドソーラーアクエリオン（魂ウェブ限定）



【商品説明】

・【サイズ】全高約145mm

・【素材】ABS・PVC・ダイキャスト



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 17.60 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。