『サファイア ブレスレット 10mm t589-6116【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 09時 25分に出品され03月04日 09時 25分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：サファイア ブレスレット 10mm t589-6116
商品ID：t589-6116
商品サイズ：内周約:165mm(±5mm)粒直径約:10mm(±0.5mm)〜11mm(±0.5mm)
商品重量：約 45.1g
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落札価格8330円
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終了
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