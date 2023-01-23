『サファイア ブレスレット 10mm t589-6116【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 09時 25分に出品され03月04日 09時 25分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：サファイア ブレスレット 10mm t589-6116

商品ID：t589-6116

商品サイズ：内周約:165mm(±5mm)粒直径約:10mm(±0.5mm)〜11mm(±0.5mm)

商品重量：約 45.1g

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ サファイア

ブレスレット



10mm



t589-6116