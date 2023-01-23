『K10PGルビー一粒石華奢リングPinkGold金受注生産me.luxe95-0809 プレゼント ギフト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 11分に出品され03月18日 05時 11分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 me.luxe専用のパッケージとペーパーバッグが付きます。 納期：受注生産 約4週間 品番：95-0809 使用石：ルビー 素材：k10PG（ピンクゴールド） モチーフ最大幅：2.5ｍｍ リング幅：約1mm リング厚み：約1mm 展開可能サイズ：9号、10号、11号 トライディアは高品質最安値に挑戦します

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