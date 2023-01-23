『ナノ エメラルド リング レディース 指輪 ブランド【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 01時 35分に出品され03月06日 01時 35分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在610件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 5月の誕生石、ナノエメラルドを贅沢に使ったリング。



0.60カラット ナノ エメラルド (7mm x 5mm)

0.01カラット ホワイト ジルコニア (1mm x 1mm)

総カラット数：0.94カラット (合計 29粒)

金属の素材：シルバー925 刻印入り

付属品：ジュエリーボックス・品質保証カード・手さげバッグ



# 緑 オーバル ヘイロー 透かし



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