『ブレスレット 7-7.5mm 淡水真珠 ポテトマルチカラー K18【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 10時 45分に出品され04月17日 10時 45分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 珠サイズ: 7-7.5mm

地金: K18 ゴールド

長さ: 18.5cm（留金込）



淡水真珠のマルチカラーがゴールドのチェーンにたらりと揺れて

とってもキュートなブレスレット。

ひそかに月のエンドパーツがついていて、これまたステキ

腕を出す機会が多くなる春夏の季節には、手元のオシャレにも

気を配りたいものですね。

結婚式やパーティーでも目を引くこと間違いなしですよ。

私のオススメです！

掲載の真珠カラーは多少の濃淡があります。

【おとわパール】

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ブレスレット

7-7.5mm

淡水真珠

ポテトマルチカラー

K18