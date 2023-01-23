『ブレスレット 7-7.5mm 淡水真珠 ポテトマルチカラー K18【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 10時 45分に出品され04月17日 10時 45分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
珠サイズ: 7-7.5mm
地金: K18 ゴールド
長さ: 18.5cm（留金込）
淡水真珠のマルチカラーがゴールドのチェーンにたらりと揺れて
とってもキュートなブレスレット。
ひそかに月のエンドパーツがついていて、これまたステキ
腕を出す機会が多くなる春夏の季節には、手元のオシャレにも
気を配りたいものですね。
結婚式やパーティーでも目を引くこと間違いなしですよ。
私のオススメです！
掲載の真珠カラーは多少の濃淡があります。
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落札価格8330円
796 入札履歴
終了
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