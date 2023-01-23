18金ネックレス ペンダント トップ レディース ルビー 天然石 K18 18K イエローゴールド 送料無料 プレゼント 誕生日【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

日本製の高品質『18金天然石ルビートップ』を とてもお安い、激安な価格で販売中です。

(トップのみの販売/チェーンは別売り)





アフリカ産の天然石のルビーを18金で包んだ高級感のあるトップ・チャームです。レディースに人気のアクセサリーです。





ルビーは数ある宝石の中でも、人々を魅了し続け、勝利と情熱、美を象徴する石なので「宝石の女王」と呼ばれています。女性らしさを演出したいときに最適なジュエリーと言えます。





バチカン部分には本物の18金の証である「K18」の印が刻印されております。もちろんパーツの全てが本物の18金です。



18金は強度が高く、変色・色落ち・サビなどの見た目、輝きに変化が出ないので、長くご愛用していただけます。また、お風呂も着用したままで大丈夫です。



アレルギーに関しても18金は金属アレルギーが出にくい素材として有名です(個人差はあります)





18金のチェーンも種類多く取り扱っておりますが、18金ネックレスチェーンと18金トップの相性は最高なので是非お試し下さい。





自分へのご褒美、大切な方へのプレゼント、大切な方とペアで揃える・・・どれもとても素敵でオススメです。