『18金ネックレス ペンダント トップ レディース ルビー 天然石 K18 18K イエローゴールド 送料無料 プレゼント 誕生日【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 10時 33分に出品され04月01日 10時 33分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在964件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
日本製の高品質『18金天然石ルビートップ』を とてもお安い、激安な価格で販売中です。
(トップのみの販売/チェーンは別売り)
アフリカ産の天然石のルビーを18金で包んだ高級感のあるトップ・チャームです。レディースに人気のアクセサリーです。
ルビーは数ある宝石の中でも、人々を魅了し続け、勝利と情熱、美を象徴する石なので「宝石の女王」と呼ばれています。女性らしさを演出したいときに最適なジュエリーと言えます。
バチカン部分には本物の18金の証である「K18」の印が刻印されております。もちろんパーツの全てが本物の18金です。
18金は強度が高く、変色・色落ち・サビなどの見た目、輝きに変化が出ないので、長くご愛用していただけます。また、お風呂も着用したままで大丈夫です。
アレルギーに関しても18金は金属アレルギーが出にくい素材として有名です(個人差はあります)
18金のチェーンも種類多く取り扱っておりますが、18金ネックレスチェーンと18金トップの相性は最高なので是非お試し下さい。
自分へのご褒美、大切な方へのプレゼント、大切な方とペアで揃える・・・どれもとても素敵でオススメです。
18金 ブレスレット ホワイトゴールド ペタル チェーン K18 ペダル デザイン スライド お洒落 レディース ギフト
¥ 8330
18金 ネックレス クロス ペンダント ゴールド SV925 カットボールチェーン シンプル レディース メンズ お洒落
¥ 8330
カナル 4°c ネックレス ハート ヨンドシー canal4℃ レディース プレゼント ジュエリー アクセサリー シルバー 誕生日
¥ 8330
【期間限定SALE！値下げ中】リボン済＆紙袋4°c ヨンドシー ネックレス canal 4℃ カナル4℃ レディース しずく ネックレス 4ドシー 4度 4c シルバー クリスマス
¥ 8330
スターリングシルバー 本物/人工宝石 7x5mm オーバルベゼルセット ダングルレバーバックピアス
¥ 8330
TwoWin Mannequin Head with 70% Real Hair， 26Maniquine Maniquins Head， Cosmetology Training Mannequin Head Manican Manikin Doll Head for Hair Styling
¥ 8330
Male Mannequin Head with 100% Human Hair Haircut Training Head with Thick Hair Hairdresser Manikin Head Doll Head for Hair Styling and Practice Handso
¥ 8330
Afro Curly Mannequin Head Made from Real Human Hair - For Cosmetology and Hairstyling of Kids and All Ages - Kinky Twist Hair for Braiding Doll Head
¥ 8330
26 Mannequin?Head?with?Hair，?Mcwdoit?Cosmetology?Manican Manikin?Head?Human Hairstyles Hairdressing?Practice?Training，?Doll?Head?+?Hair?Styling?Kit
¥ 8330
24 Cosmetology Makeup Face Painting Mannequin Manikin Heads with Hair，Salon Styling Practice Braiding Doll Head- Synthetic Hair -Blonde Color
¥ 8330
星座 Zodiac ラウンドディスク ネックレス [自由にカスタム BB uk] 海外受注
¥ 8330
K10PGダイヤ一粒石華奢リングPinkGold金受注生産me.luxe95-0799 プレゼント ギフト
¥ 8330
オパール in きらきら イービルアイ コイン ゴールド ネックレス [Customized Jewelry / カスタマイズ ジュエリー] 海外受注
¥ 8330
マイケルコース ピアス レディース おしゃれ シルバー925 ロゴ スタッドピアス 両耳用 クリスマス プレゼント
¥ 8330
ドレープネックレス オーダー
¥ 8330
ディーゼル チェーンブレスレット 彼氏 彼女 プレゼント クリスマス プレゼント
¥ 8330
TAMI ハチドリ ネックレス スターリングシルバー 24K フローラルジュエリー， S， スターリングシルバー， 不明
¥ 8330
ピアス K18 イエローゴールド キュービックジルコニア 超大粒 1.6ctサイズ シリコン製ダブルロックキャッチ 一粒留 シンプル スタッド 左右セット レディース
¥ 8330
落札価格8330円
964 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！