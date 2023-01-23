『【期間限定SALE！値下げ中】リボン済＆紙袋4°c ヨンドシー ネックレス canal 4℃ カナル4℃ レディース しずく ネックレス 4ドシー 4度 4c シルバー クリスマス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 03時 35分に出品され03月19日 03時 35分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
4 カナル ヨンドシー
シルバー ネックレス
やわらかなしずくモチーフのネックレス。
添えたキュービックジルコニアが可憐に煌きます。
ピンクゴールドの優しい色合いが肌に馴染み、
女性らしい印象に。コーディネートしやすく、
プレゼントにもおすすめです。
品番
152034121015
仕様・素材
素材 シルバー+ピンクゴールドコーティング
石 キュービックジルコニア
仕様 チェーン 40cm (37cm アジャスター 3cm)
付属品
カナル 4ペーパーバッグ
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落札価格8330円
874 入札履歴
終了
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