『【期間限定SALE！値下げ中】リボン済＆紙袋4°c ヨンドシー ネックレス canal 4℃ カナル4℃ レディース しずく ネックレス 4ドシー 4度 4c シルバー クリスマス【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 03時 35分に出品され03月19日 03時 35分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在874件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 4 カナル ヨンドシー

シルバー ネックレス





やわらかなしずくモチーフのネックレス。

添えたキュービックジルコニアが可憐に煌きます。



ピンクゴールドの優しい色合いが肌に馴染み、

女性らしい印象に。コーディネートしやすく、

プレゼントにもおすすめです。





品番

152034121015





仕様・素材



素材 シルバー+ピンクゴールドコーティング

石 キュービックジルコニア

仕様 チェーン 40cm (37cm アジャスター 3cm)





付属品

カナル 4ペーパーバッグ





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腕時計、アクセサリー

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