『バーチェア カウンターチェア インダストリアル ハイチェア ヴィンテージ風 ラウンド型 足掛け付き 高さ調節可 昇降イス 幅440×奥行440×高さ615〜750mm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月18日 01時 56分に出品され04月18日 01時 56分に終了予定です。即決価格は8,330円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品番号：MK-KNC-A541